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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir." ifadesini kullandı.

Esin Işık  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Ankara

Çelik, yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler, insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir."


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