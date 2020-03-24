Euro
7.02
Dolar
6.48
BIST 100
88,052.23
Altın
1,593.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı

AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Herkes risk altında. Bir kişinin alacağı tedbir çok kişiyi korur. Dünyanın her yerini etkiliyor." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 24.03.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu küresel salgına verilecek en iyi cevabın evde kalmak yoluyla sosyal mesafeyi korumak olduğunu değinerek, şunları kaydetti:

"Herkes risk altında. Bir kişinin alacağı tedbir çok kişiyi korur. Dünyanın her yerini etkiliyor. Bizden önce maruz kalan yerlerin tecrübesinden faydalanalım. Özellikle yüksek risk altında olan yaşlılarımızı koruyalım. Onlara saygıyla, hürmetle, incelikle yaklaşılması çok önemlidir. Sosyal medyada bazı incitici yaklaşımlar görüyoruz. Yaşlılarımız hayat abidelerimizdir. Hayatları tek tek ve tüm toplumumuz için çok kıymetlidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Japonya Başbakanı Abe 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi
Güney Kore Avrupa'dan gelenleri iki hafta karantinaya alacak
Konyaspor'dan 'evde kal' çağrısı
Fatih Koca: Allah'ın bize emri önce tedbiri almak sonra tevekkül etmektir

Benzer haberler

Japonya Başbakanı Abe 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi

Japonya Başbakanı Abe 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı

Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek

'İşverenler kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler hariç hiçbir koşulda işçi çıkarmayacak'

'İşverenler kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler hariç hiçbir koşulda işçi çıkarmayacak'
'Bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır'

'Bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Koronavirüs alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Koronavirüs alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir