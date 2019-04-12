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AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir, hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.04.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türk-Amerikan ilişkilerinde esas mesele S-400 meselesi değildir. S-400, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikinin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir tedbir alma meselesidir. ABD'nin silah pazarındaki rekabetini, NATO müttefikliği meselesine taşımaması gerekir." dedi.

"Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir"

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

"Sudan halkının talepleri, bizim taleplerimizdir. Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede beklentimiz halkın demokratik taleplerinin yerine gelmesidir ve Sudan'ın kesinlikle bir iç savaşa sürüklenmemesidir."

Çelik, "Bütün NATO güvenliğine katkı sağlayacak F-35 Projesi açısından Türkiye'nin sorgulanması demek, NATO'nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir." şeklinde konuştu.

"YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "YSK'yı yönlendirmeye çalışmak, YSK'ya baskı yapmak, hukuka dönük olarak meşruiyetle kavga etmek olduğu gibi aslında konuşanların kendi partilerinin meşruiyetini de tartışmaları anlamına geliyor. YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir, hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir." ifadelerini kullandı. 

"(CHP) Bir kerecik olsun şöyle yapsınlar, dışarıdaki herhangi bir odağın yaklaşımını arkalarına almadan, özgün bir konuşma yapsınlar." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

"Dışarıdaki herhangi bir odak tarafından üretilmiş bir söylemin içeriye tercümesini yapmadan, özgür fikirleri neyse onu söylesinler." 

"Ellerinde bilgi belge varsa hemen yargıya başvursunlar"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Büyükçekmece'de polisin sahte tutanak tuttuğu iddiası) Ellerinde bilgi belge varsa hemen yargıya başvursunlar. Güvenlik güçlerini bu şekilde zan altında bırakmak, AK Parti'lileri bu şekilde zan altında bırakmak kuşkusuz bir yargı konusudur, olacaktır. Seçimin genelinin yüksek meşruiyetiyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. AK Parti'de de diğer partilerde de söz konusu değildir." dedi.

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