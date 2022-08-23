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Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı Kiev'deki Kreşatik Caddesi ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergileniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de ''Yüz Yüze Gönül Gönüle'' programı kapsamında, STK Temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşuyor.
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak

Ferdi Türkten   | 23.08.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak

Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var." dedi.

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