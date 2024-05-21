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Politika

AK Parti Rize İl Başkanı Ayar: Seçimlerde birinciliğe rağmen kendimizi başarılı addetmiyoruz, görevimden affımı istedim

AK Parti Rize İl Başkanı Ayar, "Seçimlerde Rize'nin Türkiye birincisi olmasına rağmen kendimizi başarılı addetmiyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın elini rahatlatmak adına 'Bu işi Rize'den başlatalım.' diyerek il başkanlığı görevimden affımı istedim." dedi.

Fikret Delal  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
AK Parti Rize İl Başkanı Ayar: Seçimlerde birinciliğe rağmen kendimizi başarılı addetmiyoruz, görevimden affımı istedim Fotoğraf: Fikrat Delal/AA

Rize

Hikmet Ayar, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2019'da Rize'de 18 belediyenin 14'ünü, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise 13'ünü kazandıklarını belirtti.

Ayar, 2019'da kaybettikleri iki ilçe belediyesini kazanırken, kazandıkları üç belediyeyi ise kaybettiklerini belirterek, "14 belediyemiz vardı. Şimdi de 13 belediyemiz var. Bu 13 belediyenin 8'i eski arkadaşlarımız, 5'i yeni isimlerdir." diye konuştu.

Ayar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra il başkanlığı görevinden ayrılmasına izin verilmediğini, kongreleri yapmasının istendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kongreler ertelenince 'Yerel yönetimler seçimini de yapacaksın.' dediler. Böylece bugünlere geldik. İki kere sözlü, iki kere de yazılı olarak görevden affımı istememe rağmen müsaade alamamıştım. 31 Mart seçimlerinde hem İl Genel Meclisi hem de belediye başkanlığı oylarında Rize'nin Türkiye birincisi olmasına rağmen kendimizi başarılı addetmiyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini rahatlatmak adına 'Bu işi Rize'den başlatalım.' diyerek il başkanlığı görevimden affımı istedim. Türkiye birincisi olan Rize'nin il başkanı olarak görevden affımı isteyerek bu süreci başlatmak istedim. Bu kararım, seçim sonuçlarından bağımsız alınan bir karardır. Ümit ediyorum ki Genel Merkezimiz bu sefer bu talebimi kabul edecektir."

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