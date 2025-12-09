Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

AK Parti MYK toplandı

Aynur Ekiz  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
AK Parti MYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 15.53'te başladı.

