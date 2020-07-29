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Politika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Cem Genco   | 29.07.2020
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hatay

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Şanverdi, yazılı açıklamasında, bazı belirtiler üzerine Kovid-19 testine girdiğini belirtti.

Testinin pozitif çıkması üzerine Hatay Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğunu aktaran Şanverdi, "Allah'a şükürler olsun ki virüsün sağlığımı olumsuz anlamda etkileyecek ağır semptomlarını hissetmiyorum." ifadesini kullandı.

Şanverdi, virüsün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulaştığı, orada maske ve sosyal mesafe gibi kurallara riayet edilmediği şeklindeki iddiaları yalanlayarak, şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içerisine alınan herkes Kovid-19 testine tabi tutulmuş ve testi negatif olanlar içeri alınmıştır. Tedbirlerin uygulanması hususunda hassasiyet en üst seviyede tutulmuştur. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus yoktur. Yakın çevremde bulunan herkesin testleri negatif çıkmıştır. Allah'ın izni ve sizlerin dualarıyla en yakın zamanda bu hastalığı atlatıp ülkemize, Hatay'ımıza ve değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

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