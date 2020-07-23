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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Barışın artık bu milletle

Bülent Turan, "Libya'da/Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?, 15 Temmuz'a tiyatro diyen, her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden anlayışın Ayasofya Camisi'nin açılışında olmamasını da gayet iyi anlıyoruz. Barışın artık bu milletle" dedi.

Ali Kemal Akan   | 23.07.2020
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Barışın artık bu milletle

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm liderlerin Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması programına katılmasının tarihe, zamana ve mekana karşı bir sorumluluk olduğunu belirtti. 

Siyasi farklılıkların baştacı olduğunu ancak belli konularda ortak duyguların bulunması gerektiğini ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Katılmayanı zorla getirecek halimiz yok ama tekrar düşünmekte fayda var. Fakat 'Libya'da/Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diyen, 15 Temmuz'a tiyatro, YPG için 'Komşumuz olsun' diyen, her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmeyi bir görev bilen anlayışın Ayasofya Camisi'nin açılışında olmamasını da gayet iyi anlıyoruz. Barışın artık bu milletle."

Turan, mesajında ayrıca "Yunanistan Kilisesi, Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk namaz gününde yas tutma kararı aldı" içerikli bir haberin görseline de yer verdi.

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