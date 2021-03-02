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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "İnşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." dedi.

Sinan Uslu   | 02.03.2021
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." dedi.

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