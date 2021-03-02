AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "İnşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." dedi.
TBMM
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