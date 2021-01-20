Euro
9.03
Dolar
7.45
BIST 100
1,558.91
Altın
1,856.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı
logo
Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: İnsan Hakları Eylem Planı son noktaya gelmek üzere

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Aynur Ekiz   | 20.01.2021
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: İnsan Hakları Eylem Planı son noktaya gelmek üzere Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin açıklama yaptı.

Planın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Akbaşoğlu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. 

"Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar da yapıldığına işaret eden Akbaşoğlu, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız." ifadesini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'kısmi karantina' kararı
'Gençler hafif atlatıyor diye biliyordum, öyle değilmiş'
'Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önüne geliyor'
Vefa Sosyal Destek Grupları yaklaşık 9,5 milyon talebe yanıt verdi

Benzer haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: İnsan Hakları Eylem Planı son noktaya gelmek üzere

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: İnsan Hakları Eylem Planı son noktaya gelmek üzere