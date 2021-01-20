AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: İnsan Hakları Eylem Planı son noktaya gelmek üzere
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin açıklama yaptı.
Planın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Akbaşoğlu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
"Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar da yapıldığına işaret eden Akbaşoğlu, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız." ifadesini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.