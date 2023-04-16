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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hep birlikte Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada ayakta durabilmek için güçlü olmak zorundayız. Bir olmak zorundayız, diri olmak zorundayız. Hep birlikte Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Mücahit Türetken, Hümeyra Kuşooğulları  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hep birlikte Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyetle Zeytinburnulularla bir araya geldi.

Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, Budagov başkanlığındaki heyetin ziyaretinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"14 Mayıs sadece Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağının tespit edileceği bir seçim değil. Kimlerin milletvekili olacağının tespit edileceği bir seçim de değil. Bu seçim aslında Türkiye'nin hangi istikamete gideceğinin tayin ve tespit edilmesidir. Türkiye, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde devam edecek mi, etmeyecek mi? Türkiye ortaya koymuş olduğu 20 yılı aşkın bir süredir devam eden bu istikrarlı ve güvenli yola devam edecek mi, etmeyecek mi? Bir tarafta güven ve istikrarla geleceğin Türkiye'sini mi inşa edeceğiz, yoksa yamalı bir bohça gibi 7 tane partinin bir araya geldiği ve aralarında hiçbirinin ortak bir hayallerinin, fikirlerinin, emellerinin olmadığı bir 7'li koalisyonla mı Türkiye istikametini bulacak?"

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin dostları ve mazlum milletler için de önemli olduğunu vurguladı.

Seçimlerin Türkiye karşıtları için de önemli olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl Azerbaycanlı dostlarımız geldiler, burada şunu söylediler; Güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir. Türk dünyasının, İslam dünyasının, mazlum milletlerin güçlü olabilmesi için Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gittiği bu yolda daha muhkem bir şekilde ilerlemesi gerekir. Gönlümüzün, fikrimizin bir olduğu kardeşlerimizin de aynı tespiti yapıp, bunları burada bizlerle paylaşması bize güven verdi. Doğru bir istikamette yürüdüğümüzü bize bir kere daha göstermiş oldu."

Seçimlere bir aydan daha az bir zaman kaldığını anımsatan Kurtulmuş, vatandaşlardan yapılan hizmet ve eserleri çevrelerine anlatmalarını istedi.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve Cumhur İttifakı’nın da Meclis'te büyük çoğunluğu elde etmesiyle hedef ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin nereye gideceğini bilmeden, esen rüzgarlara kapılan bir ülke olarak ayakta durmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada ayakta durabilmek için güçlü olmak zorundayız. Bir olmak zorundayız, diri olmak zorundayız. Hep birlikte Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Tahir Budagov ise Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet, tek millet olduğunu ifade ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in selamlarını getirdiğini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkinin Karabağ zaferi ile çok daha ileriye gittiğini belirten Budagov, "Yaşasın Cumhur İttifakı, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan." dedi.

Programa, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi'nden bazı milletvekillerinin yanı sıra Zeytinburnu'nda yaşayan Azerbaycan kökenli vatandaşlar ve Zeytinburnulular katıldı.

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