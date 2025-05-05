Dolar
38.58
Euro
43.79
Altın
3,312.98
ETH/USDT
1,809.00
BTC/USDT
93,957.00
BIST 100
9,137.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Edirne'de, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türk devletlerinin noter işlemlerine ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı ile Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulduğunu bildirdi.

Mümin Altaş  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türk devletlerinin noter işlemlerine ilişkin açıklama:

Ankara

Zorlu, 5 Mayıs Noterler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, noterlerin ve tüm noter çalışanlarının gününü kutladı.

Bu vesileyle, Türk dünyasında yeni bir işbirliğini hayata geçirdiklerine dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Adalet Bakanları nezdinde Noter Odası Başkanları tarafından imzalanan 'Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı' ile Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmuştur. Bu kapsamda başlatılan Türk Dünyası Noterler Birliğinin tüzük çalışmasında son aşamaya gelinmiştir. Böylelikle Türk Devletleri arasındaki noterlik işlemlerinde üye ülke vatandaşlarımız açısından ciddi imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Başta Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç olmak üzere tüm üye ülke bakanlarımıza ve Türkiye Noterler Birliğine teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası Paneli" düzenlendi
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kan Torbası Üretim Fabrikamız önümüzdeki yıl faaliyete geçecek
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağaradaki mühimmat imha edildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türk devletlerinin noter işlemlerine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türk devletlerinin noter işlemlerine ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet