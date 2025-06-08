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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan "Annemiz" projesi kapsamında şehit ailesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığının "Annemiz" projesi kapsamında, şehit Mehmet Karakaşoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan "Annemiz" projesi kapsamında şehit ailesine ziyaret

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemiz, onlarla daha büyük ve büyümeye devam edecek. Bu vesileyle Mehmet kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Zorlu, asıl hedefin, evlatlarını kaybetmiş ailelerin her açıdan sahiplenilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın bu yılı 'Aile Yılı' ilan ettiği bir dönemde hem aile müessesesini koruyup sahiplenmek hem de evlat hasreti çeken annelerin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu geçici bir şey değil, sürekli irtibatı esas alan bir proje. Özellikle şehit anneleri bizim için daha da farklı bir anlam taşıyor. Her nefesimizde onların sorumluluğunu hissediyoruz. Biz de aile olarak şehidimiz Mehmet Karakaşoğlu'nun anne ve babasıyla artık bir aile olduk. Onların birer evladıyız. Bu kapsamda Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığımızın bu önemli faaliyetine katkı sunmaktan son derece mutluyum."

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