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Politika

AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP Gençlik Kolları'na 'soykırım' tepkisi

AK Parti Gençlik Kolları, CHP Gençlik Kolları'na, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine sessiz kaldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 28.04.2021
AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP Gençlik Kolları'na 'soykırım' tepkisi

Ankara

AK Parti Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamanın, siyasi bir nitelemeden ibaret olduğu ve hukuki bir karşılığının bulunmadığı belirtildi.

Biden'ın mesnetsiz ve birtakım lobilere hizmet eden açıklamasına ve buna destek verenlere karşı, ülkenin gençleri olarak milli bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Joe Biden'ın, 'Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz' sözünden aldıkları cesaretle, Millet İttifakı'nı, Biden İttifakı'na evirenlerin, yaşananlar karşısında sessiz kalmasına ya da ikili tavır sergilemesine şaşırmıyoruz." denildi.

Açıklamada, "1915 yılında, Devlet-i Aliyye'nin, sebepleri herkesçe malum olan Ermeni tehcirini, 'soykırım' olarak pazarlama yarışındaki Türkiye düşmanlarına karşı susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız." değerlendirmesinde de bulunuldu.


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