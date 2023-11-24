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Politika

2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Gazi Nogay, Harun Kutbe  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Fotoğraf: Arman Önal / AA

TBMM

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de Komisyonda kabul edildi.

Kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerde, yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığına ödenek eklenmesine ilişkin AK Parti'nin önergesi kabul edildi. Önergeyle, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddelerinde düzenleme yapıldı.

"Ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Komisyon üyelerine teşekkür ederek bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin önünde daha çok yatırım ve katma değeri artıracak 5 yıllık bir istikrar dönemi bulunduğunu ifade eden Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılı bütçesi, bu istikrar döneminin ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesidir. İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı, çiftçisi, genci ve yaşlısıyla, toplumun tüm kesimlerini ve ülkemizin her köşesini gözetmektedir. 2024 bütçesi, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, güven ve istikrar iklimini tahkim etmek yönünde kullanılacaktır. Depremden etkilenen illerimizi altyapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldıracak, afetzede vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz ve ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz."

Bütçe görüşmeleri 36 gün sürdü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın sunumuyla başlayan bütçe maratonunun komisyon aşamasının tamamlandığını, bundan sonra Genel Kurulda görüşüleceğini söyledi.

Muş, Komisyonun çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"36 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim ve 70 oturumda yaklaşık 218 saat mesai yaptık. Bu görüşmelerde Komisyon üyeleri dahil 265 milletvekilimizin toplam 1116 söz talebi karşılandı. Başka bir deyişle Meclisteki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 44,2'si bu müzakerelere doğrudan katkıda bulundu. Her birine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

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