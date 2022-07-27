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Yüzde 15’lik tasarruf planı, doğal gaz krizi yaşayan Avrupa’ya çare olur mu?

Sefa Şengül   | 27.07.2022
Yüzde 15’lik tasarruf planı, doğal gaz krizi yaşayan Avrupa’ya çare olur mu?

Ankara
Enerji krizi yaşayan Avrupa, doğal gaz depolarını doldurmaya ve tasarrufa odaklandı. Avrupa Birliği, geçen hafta Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti. Anadolu Ajansı Enerji Muhabiri Murat Temizer detayları anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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