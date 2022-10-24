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Yusuf İslam ile yüz yüze

"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında konser vermek üzere Türkiye'ye gelen İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Anadolu Ajansı (AA) podcast yayınına konuk oldu.

Sefa Şengül, Ömer Faruk Çalışkan   | 24.10.2022
Yusuf İslam ile yüz yüze

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