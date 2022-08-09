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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Mersin’deki Taşucu Limanı'ndan ayrılıyor.
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Yunanistan’da dinleme skandalı hükümeti sarsıyor

Yunanistan’da bir siyasi parti liderinin telefonunun ulusal istihbarat tarafından dinlendiği anlaşıldığından beri ülke siyasetinde taşlar yerinden oynadı.

09.08.2022
Yunanistan’da dinleme skandalı hükümeti sarsıyor

Yunanistan’da bir siyasi parti liderinin telefonunun ulusal istihbarat tarafından dinlendiği anlaşıldığından beri ülke siyasetinde taşlar yerinden oynadı. Skandal, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in iktidarını tehdit etme potansiyeli taşıyor. Gelişmeleri, Atina’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Tevfik Durul ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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