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Yapay zeka sohbet robotları insan psikolojisini nasıl etkiliyor?

Betül Sümeyye Us  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Yapay zeka sohbet robotları insan psikolojisini nasıl etkiliyor?

Ankara
Sosyal sohbet robotları insan psikolojisini nasıl etkiliyor? Yapay zeka ile kurulan sanal arkadaşlığın nasıl tehlikeleri olabilir? Gelişen teknoloji duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı manipüle edebilecek mi? Psikolog Cihan Çelik ile konuştuk.

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