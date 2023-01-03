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Verem ile mücadelede verem savaş dispanserlerinin önemi ne?

Tuba Memiş   | 03.01.2023
Verem ile mücadelede verem savaş dispanserlerinin önemi ne?

Ankara

Tarih boyunca salgınlara ve ölümlere neden olan Verem hastalığıyla mücadelede önemli bir yer tutan verem savaş dispanserlerini ve veremle mücadele kapsamında ne gibi çalışmalar yürütüldüğünü, Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban ile konuştuk.

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