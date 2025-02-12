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Türkiye’nin yer üstü suları küresel ısınmadan nasıl etkileniyor?

Betül Sümeyye Us  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Türkiye’nin yer üstü suları küresel ısınmadan nasıl etkileniyor?

Ankara
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ocak ayında gerçekleştirilen ölçümlerde debi, geçen yıla göre büyük oranda düştü. Peki yer üstü sularımız küresel ısınmadan nasıl etkileniyor? Yağış miktarlarının azalmasının nasıl sonuçları olacak? Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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