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Trump ve Güney Afrika lideri Ramaphosa görüşmesinin yansımaları neler oldu?

Betül Sümeyye Us  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Trump ve Güney Afrika lideri Ramaphosa görüşmesinin yansımaları neler oldu?

İstanbul
Trump'ın "beyazlara soykırım" iddialarının damga vurduğu ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa görüşmesinde neler yaşandı? Trump'ın “soykırım” suçlamalarına karşı Ramaphosa hangi mesajları verdi? Detayları Anadolu Ajansı Cape Town Muhabiri Murat Özgür Güvendik ile konuştuk.

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