Dolar
38.18
Euro
43.55
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,588.60
BTC/USDT
84,637.00
BIST 100
9,368.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Trump’ın ticaret savaşının siyasi sonuçları olur mu?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, gümrük vergilerini arttırarak başlattığı ticaret savaşının siyasi bedeli var mı? Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Trump’ın ticaret savaşının siyasi sonuçları olur mu?

Sultanbeyli Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında protokol imzalandı
Makbule Atadan Yalısı'nda restorasyon sırasında duvarın yıkılması sonucu 1 kişinin ölmesine ilişkin dava
Kooperatiflerin kuruluş işlemleri, ortak sayıları ve çalışma bölgelerine ilişkin düzenleme yapıldı
Marmara'da müsilajla mücadelede deniz çayırları ve pina midyeleri kullanılacak
Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılıklarından uzaklaşıyorlar

Benzer haberler

Kaçırılan eserler ve kaybolan izlerin peşinde: Kültürel mirasımızı koruma mücadelesi nasıl yapılıyor?

Kaçırılan eserler ve kaybolan izlerin peşinde: Kültürel mirasımızı koruma mücadelesi nasıl yapılıyor?

Trump’ın ticaret savaşının siyasi sonuçları olur mu?

İran ile ABD arasındaki müzakereler ne getirecek?

ABD neden kömüre dönüyor?

ABD neden kömüre dönüyor?
Fransa ile Cezayir arasında neden diplomasi krizi çıktı?

Fransa ile Cezayir arasında neden diplomasi krizi çıktı?
ABD Ukrayna’yı gözden mi çıkardı?

ABD Ukrayna’yı gözden mi çıkardı?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet