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Terör örgütü PKK’nın sivillere yönelik saldırıları ve Taksim saldırısı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırının detaylarını Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Alptekin ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 16.11.2022
Terör örgütü PKK’nın sivillere yönelik saldırıları ve Taksim saldırısı

İstanbul'un kalbi Taksim’deki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı, bölücü terör örgütü PKK'nın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırının detaylarını Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Alptekin ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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