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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlit Yoğurtçu için Ankara Ahmet Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
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Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inin en eski nüshası bulundu

27.07.2022
Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inin en eski nüshası bulundu

Ankara
Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inin en eski nüshası, ABD’deki Michigan Üniversitesi Kütüphanesi’nin arşivinde bulundu. Bu önemli eseri ortaya çıkaran akademisyenlerden İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal ile Mevlid’in önemini ve bulunan bu en eksi nüshayı konuştuk.

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