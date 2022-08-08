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Soçi’deki görüşme neyi kanıtladı?

Ömer Faruk Çalışkan   | 08.08.2022
Soçi’deki görüşme neyi kanıtladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin çözüm odaklı olması, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tüm dünyanın yakından izlediği ve faydalandığı bir kanala dönüştü. Hem tahıl koridoru anlaşması hem de Rusya’nın enerji sevkiyatı Türkiye’yi odak noktası yapıyor. Türkiye-Rusya ilişkilerini tüm boyutlarıyla Moskova’dan Anadolu Ajansı Asya Kafkasya Haberleri Editör Yardımcısı Ali Cura ile konuştuk.

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