Soçi’deki görüşme neyi kanıtladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin çözüm odaklı olması, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tüm dünyanın yakından izlediği ve faydalandığı bir kanala dönüştü. Hem tahıl koridoru anlaşması hem de Rusya’nın enerji sevkiyatı Türkiye’yi odak noktası yapıyor. Türkiye-Rusya ilişkilerini tüm boyutlarıyla Moskova’dan Anadolu Ajansı Asya Kafkasya Haberleri Editör Yardımcısı Ali Cura ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.