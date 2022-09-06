Rusya’nın Avrupa ile enerji düellosu

Rusya, teknik bakım gerekçesiyle Avrupa’ya doğal gaz akışını sık sık durduruyor. Bu durum Avrupa’nın, enerji tedariki konusunda kış mevsiminde yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili telaşını arttırıyor. Enerji krizi Avrupa’yı nasıl etkiliyor? Rusya, Avrupa’nın yerine alternatif bir doğal gaz pazarı bulabilir mi? Moskova’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Emre Gürkan Abay ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.