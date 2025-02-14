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Putin-Trump görüşmesi: ABD-Rusya ilişkilerinde yeni dönem mi başlıyor?

Betül Sümeyye Us  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Putin-Trump görüşmesi: ABD-Rusya ilişkilerinde yeni dönem mi başlıyor?

Ankara

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığı açıklandı. Görüşmenin detayları neler? Putin ve Trump yakınlaşması ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkileri nasıl etkileyecek? Detayları Anadolu Ajansı Muhabiri Dmitri Chirciu ile konuştuk. 

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