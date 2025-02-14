Putin-Trump görüşmesi: ABD-Rusya ilişkilerinde yeni dönem mi başlıyor?
Ankara
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığı açıklandı. Görüşmenin detayları neler? Putin ve Trump yakınlaşması ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkileri nasıl etkileyecek? Detayları Anadolu Ajansı Muhabiri Dmitri Chirciu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.