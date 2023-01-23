Paludan’ın provokasyonlarına İsveç’teki Müslümanlar ne diyor?
Ankara
Hem Danimarka hem de İsveç’teki Müslümanlar, beş yıldır Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın provokasyonlarına maruz kalıyor. Söz konusu devletlerin Paludan’ın yaptığı provokatif eylemlere karşı koyduğu tavır, bu ülkelerdeki Müslüman toplumu çaresizliğe mi itti? Stokholm’den Gazeteci Atila Altuntaş anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.