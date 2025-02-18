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Millet Kütüphanesi 5 yılda nasıl Ankara’nın kalbi oldu?

Ümmühan Atak  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Millet Kütüphanesi 5 yılda nasıl Ankara’nın kalbi oldu?

Ankara
20 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi”, 5 yılda 7 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Kütüphanenin ülkeye ve kütüphaneciliğe kattığı değerleri ve mimari özelliklerini Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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