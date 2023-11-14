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Merhum Gazeteci Ahmet Kekeç’i, meslektaşı Halime Kökçe anlattı

Türk basınının cesur kalemi, Ahmet Kekeç’in vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Bir gazeteci olarak tanınsa da aynı zamanda bir edebiyatçı olan Kekeç’i, vefat yıldönümünde Gazeteci ve Akademisyen Dr. Halime Kökçe’ye sorduk.

Tuba Memiş  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Merhum Gazeteci Ahmet Kekeç’i, meslektaşı Halime Kökçe anlattı

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