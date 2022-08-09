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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Mersin’deki Taşucu Limanı'ndan ayrılıyor.
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Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları nasıl geçiyor?

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenleniyor.

Sefa Şengül   | 09.08.2022
Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları nasıl geçiyor?

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenleniyor. Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Erkan Tiryaki Konya’daki atmosferi anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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