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Kenya'da halk genel seçimler için sandık başına gitti

Ömer Faruk Çalışkan   | 10.08.2022
Kenya'da halk genel seçimler için sandık başına gitti

Ankara
Doğu Afrika’daki Kenya’da yeni meclis üyeleri ve devlet başkanının belirleneceği seçimler için halk dün sandık başına gitti ama oy sayımı hala sürüyor. Yaklaşık 22 milyon seçmenin olduğu ülkede ilk sonuçlar, beklendiği gibi devlet başkanlığı yarışının Willam Ruto ve Raila Odinga arasında geçtiğini ortaya koyuyor. Detayları, Anadolu Ajansı Muhabiri Tufan Aktaş ile konuştuk.

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