İngiliz Prens Harry’nin yazdığı kitaptaki ifadeleri nasıl tepkilere yol açtı?
Ankara
İngiliz Prens Harry’nin yarın piyasaya çıkacak kitabında, ‘Afganistan’da helikopter pilotuyken öldürdüğü insanlar için utanç duymadığı ve onları insan olarak görmediği’ şeklindeki ifadeleri, ülkesinde ve uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Zuhal Demirci ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.