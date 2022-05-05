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İklim değişikliği hangi ülkelere başkent değiştirme kararı aldırdı?

Sefa Şengül   | 05.05.2022
İklim değişikliği hangi ülkelere başkent değiştirme kararı aldırdı?

Toplam nüfusları 430 milyonu bulan Güney Kore, Endonezya, Mısır, Montserrat Adası ve Ekvator Ginesi'nin, başkentlerini taşıma kararına siyasi veya askeri nedenler değil, artan nüfus, iklim ve doğa şartları sebep oluyor. Konunun detaylarını Anadolu Ajansı muhabiri Behlül Çetinkaya aktardı. 

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