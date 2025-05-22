Dezavantajlı gruplar çalışma hayatında nasıl yer alıyor?
İstanbul
İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) tarafından hazırlanan "Toplumun Görünümü 2024" ve "Dezavantajlı Çalışanlar" raporları yayımlandı. Türkiye'de ve dünyada dezavantajlı grupların istihdam süreçlerindeki görünümlerini ve işgücüne katılımda öne çıkan sorunlarını TODAM Direktörü Prof. Dr. Ramazan Tiyek ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.