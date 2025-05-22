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Dezavantajlı gruplar çalışma hayatında nasıl yer alıyor?

Betül Sümeyye Us  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Dezavantajlı gruplar çalışma hayatında nasıl yer alıyor?

İstanbul

İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) tarafından hazırlanan "Toplumun Görünümü 2024" ve "Dezavantajlı Çalışanlar" raporları yayımlandı. Türkiye'de ve dünyada dezavantajlı grupların istihdam süreçlerindeki görünümlerini ve işgücüne katılımda öne çıkan sorunlarını TODAM Direktörü Prof. Dr. Ramazan Tiyek ile konuştuk.

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