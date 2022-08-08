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Çin-Tayvan geriliminin tarihi süreci ve perde arkası

Halil İbrahim Ciğer   | 08.08.2022
Çin-Tayvan geriliminin tarihi süreci ve perde arkası

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Çin ile Tayvan arasındaki gerilim arttı. Çin-Tayvan geriliminin tarihi sürecini ve perde arkasını Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Merthan Dündar ile konuştuk. 

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