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Bosna Hersek’teki seçimler neyi değiştirecek?

Ömer Faruk Çalışkan   | 29.09.2022
Bosna Hersek’teki seçimler neyi değiştirecek?

Ankara
Bosna Hersek’teki seçimler 2 Ekim Pazar günü yapılacak. 1995’te imzalanan Dayton Barış Anlaşması’nda Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar arasındaki dengeyi korumak için oluşturulan özgün yönetim biçimi çok karmaşık bir seçim sürecini de beraberinde getiriyor. Seçimleri ve ülkenin yönetim biçimini tüm boyutlarıyla Saraybosna’dan Anadolu Ajansı BHS Haberleri Editörü Hakan Çelik ile konuştuk.
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