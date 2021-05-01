Bir Bakışta - Otomotiv sektöründe baş gösteren çip krizinin altında yatan sebep ne?
Otomotiv sektöründe baş gösteren çip krizinin detaylarını AA muhabiri Tolga Yanık anlattı.
Özellikle 2021 yılının başından bu yana etkisini daha fazla göstermeye başlayan bir çip sorunundan bahsediliyor.
Otomotiv sektöründen başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.
AA muhabiri Tolga Yanık, konuyla ilgili detayları anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.