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Bir Bakışta - Çad Cumhurbaşkanı'nı öldüren ayrılıkçılar, kimlerden destek aldı?

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, ayrılıkçılarla savaşın cephe hattını ziyaret ederken öldürüldü. Sudan'dan Ömer Erdem bölge ülkelerinde yayılan şiddetin sebebi olarak görülen ve Fransa'dan Libya ve Hafter'e uzanan karmaşık ağa ışık tutuyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 24.04.2021
Bir Bakışta - Çad Cumhurbaşkanı'nı öldüren ayrılıkçılar, kimlerden destek aldı?

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