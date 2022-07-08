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Başbakan Boris Johnson'ın istifası sonrası İngiltere'de yeni dönem nasıl şekillenecek?

Sefa Şengül   | 08.07.2022
Başbakan Boris Johnson'ın istifası sonrası İngiltere'de yeni dönem nasıl şekillenecek?

Ankara

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıkladı.

Biz de yaşananları ve yeni süreci Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Zuhal Demirci ile konuştuk.

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