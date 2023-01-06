Dolar
18.76
Euro
19.79
Altın
1,848.60
ETH/USDT
1,251.30
BTC/USDT
16,783.00
BIST 100
5,334.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Astrofotoğrafçı Betül Türksoy’un fotoğrafları Kayseri’den NASA’ya ulaştı

Ay ve güneş analemmalarını (rotalarını) çeken ve fotoğrafları zaman zaman NASA tarafından da paylaşılan Kayserili Mimar ve Astrofotoğrafçı Betül Türksoy ile konuştuk.

06.01.2023
Astrofotoğrafçı Betül Türksoy’un fotoğrafları Kayseri’den NASA’ya ulaştı

DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'yi yeniden ibadete açtı
Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi

Benzer haberler

Astrofotoğrafçı Betül Türksoy’un fotoğrafları Kayseri’den NASA’ya ulaştı

Astrofotoğrafçı Betül Türksoy’un fotoğrafları Kayseri’den NASA’ya ulaştı

‘Yeni Evim Kampanyası’nı tüm detaylarıyla konuştuk

Son günlerde maruz kalınan sisin, kuraklık ve iklim kriziyle bağlantısı var mı?

Verem ile mücadelede verem savaş dispanserlerinin önemi ne?

Verem ile mücadelede verem savaş dispanserlerinin önemi ne?
Lübnan’daki Türkmenler kültürlerini bin yıldır nasıl korudu?

Lübnan’daki Türkmenler kültürlerini bin yıldır nasıl korudu?
Yücel Çakmaklı’nın kayıp filmi nasıl ortaya çıktı?

Yücel Çakmaklı’nın kayıp filmi nasıl ortaya çıktı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet