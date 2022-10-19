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Trabzonspor, Sivasspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor
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Ali Taha Koç ile Türkiye'nin dijital dönüşümünü konuştuk

Türkiye, son yıllarda dijital teknoloji alanında yaptığı atılımlarla yeni bir lige yükseldi. Dijital alandaki çalışmaların mimarlarından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’la Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

Sefa Şengül   | 19.10.2022
Ali Taha Koç ile Türkiye'nin dijital dönüşümünü konuştuk

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