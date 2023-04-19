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AKM Çocuk Sanat Festivali’nde neler var?

Ümmühan Atak  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
AKM Çocuk Sanat Festivali’nde neler var?

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) başlayan AKM Çocuk Sanat Festivali’nde hangi etkinlikler var? Bu etkinliklere katılım nasıl sağlanıyor? AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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