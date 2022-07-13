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Datça'da çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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15 Temmuz darbe girişiminin toplum psikolojisine etkileri

Sefa Şengül   | 13.07.2022
15 Temmuz darbe girişiminin toplum psikolojisine etkileri

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Halkın kahramanca direndiği gecede, 251 vatandaş şehit olurken iki binin üzerinde de vatandaş gazi oldu. 15 Temmuz Gazisi ve Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ali Bozkurt’la 15 Temmuz gecesini ve o gecenin toplum psikolojisine etkilerini konuştuk.

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