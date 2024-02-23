Fotoğraf: Ignacio Marin-Ali Jadallah

Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rus topçu saldırılarına maruz Ukrayna'nın Nykyforivka kentinde yaşayanlar daha güvenli bir yere tahliye edilmek üzere evinden çıkarılmışlardı (solda). İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından iki kadın öldürülmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı (sağda). (Ignacio Marin - Ali Jadallah) ( Ignacio Marin-Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )