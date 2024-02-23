Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonrası Olena Kurilo yaralanmıştı (üstte). İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaralananlar, tedavi edilmek üzere Deir Al Balah kentindeki Aksa Hastanesi'ne kaldırılmıştı. (Wolfgang Schwan - Ashraf Amra) ( Wolfgang Schwan - Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonrası Olena Kurilo yaralanmıştı (üstte). İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaralananlar, tedavi edilmek üzere Deir Al Balah kentindeki Aksa Hastanesi'ne kaldırılmıştı. (Wolfgang Schwan - Ashraf Amra) ( Wolfgang Schwan - Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yapmıştı (üstte). İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelere göç etmişti (altta). (Stringer - Mustafa Hassona) ( Stringer-Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisi başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet etmiş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı siviller enkaz altından eşyalarını almıştı (üstte). İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Refah kentinde çok sayıda bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştü. Filistinliler, enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışmıştı (altta). (Emin Sansar - Abed Rahim Khatib) ( Emin Sansar-Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya’nın 5 Ukrayna kentinde geçici ateşkes ilan etmesinin ardından başkent Kiev yakınlarında yer alan İrpin kentinden siviller tahliye edilmişti (üstte). İsrail'in Gazze kentinin güney kesiminde yer alan Tel al-Hawa bölgesine düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda ev yıkıldı veya ağır hasar gördü. Saldırılar nedeniyle Filistinliler, bölgeyi terk ederek daha güvenli yerlere göç etmişti (altta). (Diego Herrera Carcedo - Ali Jadallah) ( Diego Herrera Carcedo-Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller için Medyka bölgesinde çadırlar kurulmuştu (üstte). İsrail ordusunun saldırılardan kaçarak Gazze Şeridi'nin güneyine göç eden Filistinliler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Han Yunus kentinde kurduğu kamptaki çadırlara yerleşmişti (altta). (Abdulhamit Hoşbaş - Belal Khaled) ( Abdulhamit Hoşbaş - Belal Khaled - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Harkiv kentindeki bir apartman zarar görürken sivillerden yaralananlar olmuştu (üstte). İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını Er-Rimal Mahallesi'nde siviller yaralanmıştı (altta). (Wolfgang Schwan - Ali Jadallah) ( Wolfgang Schwan - Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'na bağlı Mariupol'da çok sayıda bina ve araç hasar görmüştü (üstte). İsrail'in Gazze Şehri'ndeki El Şati mülteci kampına düzenlediği saldırılar sonucunda bazı binalar tamamen yıkılırken, bazıları da ağır hasar görmüştü (altta). (Stringer - Mustafa Hassona) ( Stringer-Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya'nın Zaporijya kentindeki Şevçenko Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu bir kilise harabeye dönüşmüştü (solda). İsrail'in Gazze Şehri'ne düzenlediği hava saldırısının ardından sivillerin sığındığı tarihi Rum Ortodoks Aziz Porphyrius Kilisesi hasar görmüştü (sağda). (Erçin Ertürk - Ali Jadallah) ( Erçin Ertürk - Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya'nın, Kramatorsk kentine saldırıları sonucu çok sayıda binada hasar meydana gelmişti (solda). İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Tel el-Hawa mahallesindeki binalar ağır hasar almıştı (sağda). (Jose Colon - Ali Jadallah) ( Jose Colon - Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Ukrayna'nın Kiev kentinde Rus saldırıları sırasında bir doğum hastanesinin bodrum katı tıbbi koğuşa dönüştürülmüştü (solda). İsrail'in, Gazze Şehri'ne düzenlediği hava saldırısının ardından bir Gazzeli yaralı bir bebeği El Şifa Hastanesi'ne taşımıştı (sağda). (Aytaç Ünal - Ali Jadallah) ( Aytaç Ünal - Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Ukrayna'nın Kiev kentinde Rus saldırıları sırasında bir doğum hastanesinin bodrum katı tıbbi koğuşa dönüştürülmüştü (solda). İsrail'in, Gazze kentindeki Rıdvan mahallesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar meydana gelmişti. (sağda). (Diego Herrera Carcedo - Ali Jadallah) ( Diego Herrera Carcedo-Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Kiev kentinin Zaporizhzhia bölgesinde Rusya-Ukrayna savaşında ölenler için düzenlenen törende yakınları üzüntü yaşamıştı (solda). İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşamıştı (sağda). (Oleksii Chumachenko - Abed Rahim Khatib) ( Oleksii Chumachenko-Abed Khatib - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmişti (solda). İsrail saldırıları sonucu birçok sivil Tel el-Hawa mahallesinden ayrılmak zorunda kalmıştı (sağda). (Abdulhamit Hoşbaş - Ali Jadallah) ( Abdulhamit Hoşbaş-Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından başkent Kiev yakınındaki İrpin kentinde yaşayan siviller tahliye edilmişti (solda). İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında Han Yunus kentinde yıkılan binalardan çıkarılanlar arama kurtarma çalışmalarını izlemişti (sağda). (Diego Herrera Carcedo - Abed Zagout) ( Diego Herrera Carcedo-Abed Zagout - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rus topçu saldırılarına maruz Ukrayna'nın Nykyforivka kentinde yaşayanlar daha güvenli bir yere tahliye edilmek üzere evinden çıkarılmışlardı (solda). İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından iki kadın öldürülmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı (sağda). (Ignacio Marin - Ali Jadallah) ( Ignacio Marin-Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın Posad-Pokrovske köyünde evlerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelmişti (solda). İsrail hava saldırıları sonucu Gazze'nin Refah kentinde bulunan evlerin birçoğu yıkılmıştı (sağda). (Metin Aktaş - Abed Rahim Khatib) ( Metin Aktaş-Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Kostyantynivka'ya düzenlediği saldırı sonucu birçok sivil yaralanmıştı (solda). İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı sonucu Deir Al Balah kentindeki Maghazi Kampı bölgesine aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralanmıştı (sağda). (Marek M. Berezowski - Belal Khaled) ( Marek M. Berezowski-Belal Khaled - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın İrpin şehrinden siviller ayrılmıştı (solda). ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaralananlar tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirilmişti. (sağda). (Emin Sansar - Mustafa Hassona) ( Emin Sansar - Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )