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Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

25.03.2025

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyü, Elevit ve Verçenik vadisi, kar yağışının ardından beyaz büründü. (Bülent İsmailoğlu - Anadolu Ajansı)

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

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