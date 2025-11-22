Dolar
Fotoğraf
Mardin’in tarihi yapıları turistlerin uğrak noktası oluyor

Mardin’in tarihi yapıları turistlerin uğrak noktası oluyor

22.11.2025

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Mardin’in tarihi taş yapıları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı uygulama oteline dönüştürülen tarihi PTT binası da turistlerin uğrak noktası haline geldi. (Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı)

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Tarihi Ulu Cami’nin çevresinde ışıklandırılan taş evler ve şehir manzarası, kente gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

700 yıllık Muzafferiye Medresesi’nin kalıntıları üzerinde, 11 Mayıs 1892’de Mekteb-i Rüştiye olarak inşası tamamlanan ve daha sonra Mardin Olgunlaşma Enstitüsü’ne dönüştürülen yapı Mardin'de ilgi çeken yerlerin başında geliyor.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Bölgeye gelen turistler, renkli yular ve semerleriyle ilgi odağı haline gelen atlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Zinciriye Medresesi’nin terasından görülen Mezopotamya Ovası ise kentin turizmde yakaladığı canlılığın dikkat çekici bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Tarihi caminin minaresiyle dikkat çeken bölgede, teras kafelerde oturan turistler Mezopotamya Ovası’nı seyrediyor.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı uygulama oteline dönüştürülen tarihi PTT binası da turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 825 yıllık tarihi Ulu Camisi, kente gelenler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri olmayı sürdürüyor.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Mardin, turizmde önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, "Mezopotamya'nın incisi" Mardin'deki tarihi Şehidiye Medresesi ve Camii, Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi ile Dayrulzafaran Manastırı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde İmparator Anastasios tarafından kurulan Dara Antik Kenti, birçok medeniyetten izler taşıyor. Geçmişte yerleşim yeri olan ve 507 yılında askeri amaçlı bir garnizon olarak inşa edilen antik kent, kazılarda ortaya çıkarılan nekropol, kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntılarıyla ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

