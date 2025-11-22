UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Mardin’in tarihi taş yapıları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı uygulama oteline dönüştürülen tarihi PTT binası da turistlerin uğrak noktası haline geldi. (Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı)
Tarihi Ulu Cami’nin çevresinde ışıklandırılan taş evler ve şehir manzarası, kente gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
700 yıllık Muzafferiye Medresesi’nin kalıntıları üzerinde, 11 Mayıs 1892’de Mekteb-i Rüştiye olarak inşası tamamlanan ve daha sonra Mardin Olgunlaşma Enstitüsü’ne dönüştürülen yapı Mardin'de ilgi çeken yerlerin başında geliyor.
Bölgeye gelen turistler, renkli yular ve semerleriyle ilgi odağı haline gelen atlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Zinciriye Medresesi’nin terasından görülen Mezopotamya Ovası ise kentin turizmde yakaladığı canlılığın dikkat çekici bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
Tarihi caminin minaresiyle dikkat çeken bölgede, teras kafelerde oturan turistler Mezopotamya Ovası’nı seyrediyor.
Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı uygulama oteline dönüştürülen tarihi PTT binası da turistlerin uğrak noktası haline geldi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 825 yıllık tarihi Ulu Camisi, kente gelenler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri olmayı sürdürüyor.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Mardin, turizmde önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, "Mezopotamya'nın incisi" Mardin'deki tarihi Şehidiye Medresesi ve Camii, Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi ile Dayrulzafaran Manastırı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde İmparator Anastasios tarafından kurulan Dara Antik Kenti, birçok medeniyetten izler taşıyor. Geçmişte yerleşim yeri olan ve 507 yılında askeri amaçlı bir garnizon olarak inşa edilen antik kent, kazılarda ortaya çıkarılan nekropol, kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntılarıyla ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Öne çıkanlar
En Yeniler
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu Filistinliler göç etmeye başladı
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze’ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi
Lübnanlı sanatçı Nassar, şarapnel ve savaş kalıntılarını "barış mesajı taşıyan" eserlere dönüştürüyor