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KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçekleşecek törenle hizmete açılacak. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçekleşecek törenle hizmete açılacak. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar

KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

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