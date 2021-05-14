Gazze Şeridi Ramazan Bayramı'na İsrail'in saldırıları gölgesinde girdi
İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze kentindeki Filistinliler, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazından kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Antalya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Galatasaray, Süper Lig'in 40. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Galatasaray takımının golünü atan Radamel Falcao (sağda) sevinç yaşadı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Kadir gecesi nedeniyle Yeni Cami ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, mahya ile aydınlatıldı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ediyor. Turnuva kapsamında, Erkekler 77 kilo yarı final karşılaşmasında, milli güreşçi Fatih Cengiz (sağda) rakibi Bulgar Aik Mnatsakanian (solda) ile mücadele etti. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )
87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kadir Gecesi'nde "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla aydınlatıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 187 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti. Ülkedeki krematoryumlardaki yoğunluk ise devam ediyor. Yeni Delhi'deki krematoryuma getirilen cenazeler, görevliler ile hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yakılıyor. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Düzce'de karşılaştığı Global Connect Düzce Travel basketbol takımını yenerek kupasını aldı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Büyük mutluluk yaşayan oyuncu ve teknik kadro, şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırdı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Bangladeş'te son 24 saatte 1285 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 772 bin 127'ye ulaştı. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Bangladeşliler, başkent Dakka'daki limanlara akın etti. Feribotlarda yoğunluk yaşandı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İsrail güçleri tarafından ibadet ettikleri sırada saldırıya uğrayan Filistinlilere destek için İdlib'deki bir duvara Mescid-i Aksa'yı resmetti. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. İttifak Holding Konyaspor’dan Marko Jevtovic (8) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Başkentte, pazarcı esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak tezgah açtı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibarıyla hareketlilik yaşandı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırında toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Sınırdaki İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi üzerine Filistinliler, sapanla taş atarak karşılık verdi. ( Abed Rahim Khatip - Anadolu Ajansı )
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün, yaban hayatı desteklenmesi amacıyla yürüttüğü "Kanatlı Üretimi ve Tabiata Yerleştirilmesi Programı" kapsamında 2021 yılında Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda üretilecek ve tabiata yerleştirilecek 15 bin adet sülün kuşunun ilk kısmı yumurtadan çıktı. Sülün kuşları 3 aylık olduklarında doğaya salınacak. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil eden, ülkenin tek sivil kadın akrobasi pilotu 30 yaşındaki Semin Öztürk Şener, 8 ay önce oğlu Pars'ı kucağına aldıktan sonra uçuşları sırasında daha dikkatli oluyor. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek uçma serüvenine küçük yaşta başlayan Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulu Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla akrobasi antrenmanlarını sürdürüyor. Semin Öztürk Şener, antrenman ve uçuş sonrasında uçağının, merkezin mühendisleri tarafından tasarlanan küçük bir kopyası bulunan oğlu Pars ve eşi Cem Şener ile birlikte apronda vakit geçiriyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin'de baharın gelmesiyle çiçek açan Sakura (Kiraz Çiçeği) ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Kiraz Çiçeği Sokağı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, pembe renkli çiçekler ve oluşan yansımalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın dokuzuncu gününde tedbirlere uyuluyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırıları sürüyor. Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Timsah" olarak adlandırılan gücü amfibi deniz piyadeleri, karada ve suda görev yapabilme yetenekleri sayesinde kritik vazifeleri başarıyla gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'ndaki amfibi timlerin eğitimleri AA ekipleri tarafından görüntülendi. Gerçek çatışma ortamının yaratıldığı alanlarda, gece ve gündüz eğitimlerinden geçerek üst düzey kara ve deniz fizik kondisyonu kazanan amfibi timleri, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, teçhizatlı arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetlerle donatılıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 40’ıncı haftasında MKE Ankaragücü, Ankara Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, gol sevinci yaşadı. ( Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )
Baharın gelmesiyle dereleri aşarak meralarda otlamaya çıkan Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki yaklaşık 5 bin manda, görsel şölen sunuyor. Yakupköy, Balıklı, Karamanköy, Halalca, Ayşebacı ve Bostancı mahallelerindeki yaklaşık 5 bin manda, sabahın ilk ışıklarıyla ağıllarından çıkarak bir araya geliyor. Daha sonra çobanlarla beraber meraya yayılan mandalar, kazıklı çayından geçerek ovada otlamaya devam ediyor. Bir süre sonra sıcaktan bunalan mandalar, çamurlu suya ya da çaya girerek serinliyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Kanada'nın British Columbia eyaletinin Abbotsford bölgesinde bulunan Lakeland Flowers çiftliğindeki lale tarlası, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Anneler Günü dolayısıyla çiftliği gelen ziyaretçilere onar adet lale toplama imkanı sunuldu. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )
23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları öncesinde Olimpiyat Stadı'nda 420 atlet test etkinliğine katıldı. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )
Kudüs'teki Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir’in Şam Kapısı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisinin Filistinli gençlere müdahale etmesi üzerine iki taraf arasında gerginlik yaşandı. ( Muaz Khateb - Anadolu Ajansı )
Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için cenaze defin işlemleri devam ediyor. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki "Hanady" adlı bir binayı hedef alan hava saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Rusya’da, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Başkent Moskova’da tarihi Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni yapıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla açan çiçekler renk cümbüşü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde yer alan ve ilkbaharla coşan Çırtan Şelalesi, doğal güzelliğiyle eşsiz manzaralar sunuyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğu, su üstü ve su altındaki canlıların yaşamlarını tehdit ediyor. Tuzla ve Kartal Sahilinde kuşlar, deniz yüzeyini kaplayan tabakadan etkilendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki camilerde özel programlar gerçekleştirilerek Kadir Gecesi idrak edildi. İdlib kent merkezinde yer alan Büyük Saad Camisi'ne gelen Suriyeliler, namaz ve dualar eşliğinde Kadir Gecesi'ni ihya etti. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde canlanan doğa güzel görüntüler sunuyor. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, Ramazan Bayramı sebebiyle Büyük Çamlıca Camisi'ne gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. Gazze kentinin yerleşim yerlerine düzenlen saldırıları sonucu, Filistinliler daha güvenli bölgelere sığındı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 40’ıncı haftasında MKE Ankaragücü, Ankara Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Gökhan Gönül bir pozisyon sonrası üzüntü yaşadı. ( Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, başkent Bogota olmak üzere birçok kentte yürüyüşler düzenledi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan Hong Kong Bilim Müzesi'nde 'Robotlar' isimli fuar düzenlendi. Fuar, vücut şekli insan vücuduna benzemek üzere üretilen insansı robotların hikayesini anlamaya yönelik sanatsal ve bilimsel arayışı araştırıyor. ( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )
Bahreyn'in başkenti Manama'da vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni namaz ve dualarla Fatih Camisi'nde idrak etti. Program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyularak idrak edildi. ( Ayman Yaqoob - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Filistinli sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakarak karşılık verdi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaraylı oyuncu Mostafa Mohamed (sağda) ile Beşiktaş oyuncusu Domagoj Vida (solda) arasında gerginlik yaşandı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze'nin Beyt Lahya kentindeki Filistinliler, bayram namazı İsrail saldırıları sonucu enkaza dönen bölgede kıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nde yaşayan 91 yaşındaki Selim Böcükler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle torunlarıyla telefonda görüntülü görüşerek bayramlaştı. Böcükler, torunlarıyla sohbet ederken zaman zaman gülümserken, zaman zamanda gözyaşlarına hakim olmadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen 'tam kapanma' nedeniyle Ramazan Bayramı evlerde kutlandı. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler, başkent Bogota'daki Los Heroes anıtı çevresinde 15. gününde de devam etti. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Timsah" olarak adlandırılan gücü amfibi deniz piyadeleri, karada ve suda görev yapabilme yetenekleri sayesinde kritik vazifeleri başarıyla gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'ndaki amfibi timlerin eğitimleri AA ekipleri tarafından görüntülendi. Gerçek çatışma ortamının yaratıldığı alanlarda, gece ve gündüz eğitimlerinden geçerek üst düzey kara ve deniz fizik kondisyonu kazanan amfibi timleri, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, teçhizatlı arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetlerle donatılıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılındı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, Ramazan Bayramı sebebiyle Fatih Camisi'ne gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Endonezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi. Salgın tedbirleri kapsamında Depok kentindeki Kubah Emas Cami'sinde bayram namazı sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılındı. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'deki bazı bölgelere düzenlenen saldırılar sonucu dumanlar yükseldi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Van'da gece karanlığında gökyüzü, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki sivillerin yaşadığı, ticari açıdan en işlek bölgelerden birinde yer alan bina, İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roket ile vurarak binayı tamamen yıktı. Saldırıda bina yıkılırken çevredeki bina ve işyerlerinde hasar oluştu. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasakladı. Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular, kısa süre Filistin lehine slogan attı. Gösteride Filistin bayrakları da taşındı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön cephede yer alan hemşireler, salgında özverili çalışmalarıyla hastalara şifa dağıtarak 12 Mayıs Hemşireler Gününde de Kolombiya Ulusal Üniversite Hastanesi yoğun bakımında mesai yapıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenlemesinin ardından, Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan kışı çetin ve uzun geçiren Kars'ta ilkbaharda doğa canlandı. Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde canlanan doğa renkli görüntüler ortaya çıktı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Başkentte bir döküm atölyesinde çalışan sekiz işçinin, büyük emek vererek ürettikleri ürünler hem yurt içinde yerli savunma sanayinin ihtiyacını karşılıyor hem de Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Ağırlıklı olarak sekiz farklı ürünün imalatı yapılan atölyede farklı talepler doğrultusunda bu çeşitlilik altmışa kadar yükseliyor. Yıllarını bu işe adayan döküm işçileri, pandemi sürecinde de üretime devam ederek ekonomiye katkı sağlıyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, Gazze kentinin batısındaki Tel al-Hava bölgesinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, Gazze kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası, kentin farklı noktalarından dumanlar yükseldi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail konsolosluğu binası önünde protesto edildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu. ( Abed Rahim Khatip - Anadolu Ajansı )
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde bir Yahudi yerleşimci tarafından dün şehit edilen Filistinli Filistinli Musa Hassune için Lod kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğe İsrail güçleri müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı. ( Eyad Tawil - Anadolu Ajansı )
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde bir Yahudi yerleşimci tarafından dün şehit edilen Filistinli Filistinli Musa Hassune için Lod kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olaylarda bazı araçlar ateşe verildi. ( Eyad Tawil - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş (sağda) ile Sivassporlu Robin Yalçın (solda) mücadele etti. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki "Hanady" adlı bir binayı hedef alan hava saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ediyor. Turnuva kapsamında, Erkekler 67 kilo yarı final karşılaşmasında, Ukraynalı güreşçi Parviz Nasibov (kırmızı) Japon rakibi Shogo Takahashi (mavi) ile mücadele etti. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde her iki takımda sahaya Filistin'e destek amacı taşıyan tişörtlerle çıktı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, Gazze kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananlar, kentteki Şifa hastanesinde tedavi altına alındı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinli Hüseyin Hamad'ın (11) cenazesi toprağa verildi. Hamad için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Hamad'ın yakınları, üzüntü yaşadı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te baklava ustaları, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın üretildiği Gaziantep'teki baklavacılarda Ramazan Bayramı telaşı başladı. Yurt içi ve yurt dışından alınan tatlı siparişleri yetiştirmek isteyen işletme sahipleri, çalışanların sayısına ikiye çıkardı, ek mesai koydu. ( Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı )
Bursa'da 55 yıldır minibüs, midibüs ve otobüs karoseri imal eden aile şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle yöneldiği karavan üretiminde istihdam ve ihracata katkı sağlıyor. Karoser sektöründeki deneyimiyle işe koyulan firma, seri üretime geçmelerinden bu yana 4 ayda 14 ülkeye "Avrupa tip onay belgeli çekme karavan" ihraç etti. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İran'da 18 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları başladı. İranlılar, başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasına gelerek adaylık başvurusunda bulundu. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside tel kadayıf üreten Hakan Güvez, bayram öncesi yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. Un ve suyla hazırlanan karışımın, altında ateş yanan tepsiye dökülerek ince teller haline getirilmesiyle elde edilen kadayıf, uzun süren çalışmanın ardından damakları tatlandırıyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
Muş'ta yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı üreticilerinde yoğunluk yaşanıyor. Gelen yoğun talebi karşılayabilmek için pastane imalathanelerinde baklava, şekerpare, kadayıf ve tulumba tatlısı gibi birçok tatlı bayram için hazırlanıyor. Gece gündüz vardiyalı çalışan işletme sahipleri, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini vatandaşların beğenisine sunuyor. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, Filistin bayrağının renklerinde ışıklandırıldı. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı )
İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki sivillerin yaşadığı, ticari açıdan en işlek bölgelerden birinde yer alan bina, İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roket ile vurarak binayı tamamen yıktı. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Çekya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Başkent Prag'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için Prag Kalesi'nin olduğu meydanda mum yakıldı. Yaklaşık 30 bin mumun yakılması beklenen etkinlikte her mum bir kurbanı temsil ediyor. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nin Refah kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırılar ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmasını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakıp taş atarak karşılık verdi. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
İsrailli bir yerleşimci, Kudüs'te Mescid-i Aksa protestolarına katılan bir Filistinliyi arabasıyla ezerken, İsrail polisi tepki gösteren Filistinlilerden yerleşimciyi korumak için çevredekilere silah doğrulttu. Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, İsrailli bir yerleşimcinin Kudüs'ün El- Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesindeki Mescid-i Aksa protestolarına katılan bir kişiyi arabasıyla ezdiği görüldü. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsaviye beldesinde toplanan Filistinliler'e müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, her yıl bahar aylarıyla başlayan turizm hareketliliğinin aksine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sessizliğe büründü. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Beyt Hanun kentindeki sivil yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi. Filistinliler, saldırıda hasar gören bölgeyi inceledi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenlemesinin ardından Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için yanlarına aldıkları eşyalarla Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait (UNRWA) okullarına sığındı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gaziantep'te düzenlenecek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'ne (EAFF) hazırlanıyor. Ampute Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 21-23 Mayıs'ta ilk kez Gaziantep'te düzenlenecek EAFF Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında mücadele edecek. Gaziantep'e alınan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 8 ülkenin şampiyonları karşı karşıya gelecek. Oyuncular, Batıkent Futbol Park tesisinde yaptıkları çalışmalarla şampiyonaya hazırlanıyor. Üniversite sınavına hazırlandığı 2007'de geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden ve 8 ay rehabilitasyon tedavisi gören Fatih Şentürk'ün hayatı, arkadaşlarının yönlendirmesiyle tanıştığı ampute futbolla değişti. Şentürk, antrenman sonrası yaptığı şut çalışmalarıyla kendini geliştirmeye çalışıyor. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Salacak Sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı )
Tam kapanma döneminde en sakin Ramazan Bayramı'nı geçiren turizmciler, bayramdan sonra iç pazarda ve yurt dışında hareketlilik bekliyor. Ramazan Bayramı'nda otellerde kapanmadan önce giriş yapanlar ve özel izinle gelen konuklar bulunuyor. ( Orhan Fatih Doğan - Anadolu Ajansı )
Bangladeş'te Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında başkent Dakka'daki Beytül Mukarram Ulusal Cami'sinde kıldı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail güçlerinin göstericilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi üzerine Filistinliler, havai fişekle karşılık verdi. ( Mamoun Wazwaz - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli, gün batımında güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun, Gazze'nin Beyt Lahya kentine düzenlediği hava saldırısında, El Tanani ailesine ait bir ev yerle bir oldu. Sivil savunma ekipleri, enkaz altında bir çocuğun cesedine ulaştı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen ile karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Jan Veselý (24) ile Darüşşafaka Tekfenli Görkem Doğan (ortada) mücadele etti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Aksaray'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil yandı. ( Oğuzhan Demiray - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı'ndeki bir eve hava saldırısı düzenledi. Vatandaşlar, saldırı sonrası bombardımana maruz kalan bölgeden uzaklaştı. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya 140 km uzaklıkta bulunan Plovdiv kentinde, "Truva Ayak İzi - Güney 21" askeri tatbikatı gerçekleştirildi. 3-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikat, ABD Özel Harekat Kuvvetleri (SSO) ile Bulgaristan Ordusu Ortak Özel Harekat Komutanlığı (KİK) ve NATO üyesi ülkeler ve Balkan ve Karadeniz bölgesindeki devletlerin Özel Harekat Kuvvetleri arasında bilgi alışverişini teşvik etmeyi ve birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefliyor. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden ve aralarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el Kassam Tugayları komutanlarınının da bulunduğu 14 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Gazze kentindeki Büyük Ömer Camisi'nde düzenlenen törene, çok sayıda kişi katıldı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını, Addis Ababa Stadyumu'nda kıldı. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Beyt Hanun kentindeki sivil yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi. Saldırı bölgesini inceleyen Filistinli bir kadın, İsrail'e tepki gösterdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı'ndeki Filistinliler, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazından kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )
Afganistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını başkent Kabil'deki Eidgah Camisinde kıldı. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )
Bulgaristan’ın güneydoğusunda, Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ilinde bayram namazı, 1200 kişilik cemaat kapasiteli yeni inşa edilen ancak resmi açılışı henüz yapılmayan camide eda edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinin uygulandığı bayram namazında Müslümanlar, ülke ve dünya barışı için dualar etti. ( Ihvan Radoykov - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. ( Mehmet Murat Önel - Anadolu Ajansı )
Libya’nın başkenti Trablus’ta bayram namazına katılan vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, namaz ve hutbenin ardından, ellerinde Libya ve Filistin bayraklarıyla İsrail saldırılarını protesto etti. ( Mücahit Aydemir - Anadolu Ajansı )
Irak'ın Musul kentindeki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kentin en eski camisi olan İbni Hatab Camisi'nin yıkıntıları arasında kıldı. ( İsmael Adnan Yaqoob - Anadolu Ajansı )
İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Saldırılar sonucu, çok sayıda cadde ve sokak ağır hasar gördü. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli ve milli çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da görevli personel ile gemideki amfibi deniz piyadeleri Ramazan Bayramı'na vatan nöbeti tutarak giriyor. Ramazan Bayramı'nda Foça Limanı'nda demirli bulunan TCG Bayraktar'da görevli Mehmetçik, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. TCG Bayraktar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen bayramlaşma töreninde de maske takıp sosyal mesafeye dikkat eden askerler, tokalaşmadan komutan ve arkadaşlarının bayramını kutladı. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze'nin Beyt Lahya kentindeki Filistinliler, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ediyor. Turnuva kapsamında kadınlar 68 kilo final karşılaşmasında, milli güreşçi Buse Tosun (solda) Çekyalı rakibi Adela Hanzlickova (sağda) ile mücadele etti. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )
Rusya’da Ramazan Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kılındı. Başkent’ deki Moskova Merkez Camisi'nde, salgın tedbirleri çerçevesinde sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Pakistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi. Rawalpindi kentinde Müslümanlar bayram namazını sosyal mesafe ve maske kuralları ile kıldı. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Pakistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi. Karaçi kentinde Müslümanlar bayram namazını sosyal mesafe ve maske kuralları ile kıldı. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
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Berlin’de binlerce kişi İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti